Wählen Sie hier das Tor der 9. Bundesliga-Runde!

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Bundesliga
19.10.2026 16:33
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 9. Bundesliga-Spieltag ist abgeschlossen. Wer hat das Tor der Runde erzielt?

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