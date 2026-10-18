Petschnig bleibt FPÖ-Obmann im Burgenland

In seinem Bericht blickte der Landesparteiobmann auf die drei Jahre seit dem letzten Parteitag zurück. Besonders hob er die Erfolge bei den Urnengängen hervor – deutliche Zuwächse bei der EU-Wahl, zum ersten Mal stärkste Partei im Land bei der Nationalratswahl und das Überholen der ÖVP bei der Landtagswahl und damit den zweiten Platz – auch eine Premiere. Die Marschroute sei klar – der Weg müsse zurück in die Regierung führen, „sowohl im Bund als auch im Land.“ „Unsere Aufgabe ist es, dranzubleiben und am Tag X bereit zu sein“, so Petschnig beim Landesparteitag. Für die Freiheitlichen könne es nur eine Aufgabe geben: eine Koalition mit der Bevölkerung – und Regierungsverantwortung, im Bund wie im Land.

Petschnig: „Doskozil fährt Land finanziell an die Wand“

Dafür verwies Petschnig auf die gemeinsame Regierungszeit mit der SPÖ von 2015 bis 2020. Damals habe die FPÖ bewiesen, dass sie das Burgenland erfolgreich und stabil führen könne. Das Land dürfe finanziell nicht an die Wand gefahren werden, warnte er und warf Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vor, genau das zu tun. In seiner Rede ging er auf aktuelle Themen im Land ein – von der Gesundheitsversorgung über die Streitereien zum Müllverband bis zu den angespannten Landesfinanzen.

Besonders scharf kritisierte der FPÖ-Chef die Verkehrsbetriebe Burgenland, er sprach davon, dass die „Geisterbusse“ jährlich 97 Millionen Euro Verlust verursachen. Mit diesem Betrag rechnete er vor, ließe sich alle zwei Jahre ein neues Krankenhaus bauen.