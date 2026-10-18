Soft Machine: Prog-Karriere der verpassten Chancen

Kunterbunte Klang-Collage

Soft Machine anno 2026 sind eine Mischung aus der eigenen Vergangenheit und Mut zu Neuem. Auch nach sechs Dekaden ist noch genug Kreativität im Songwriting-Camp der Band vorhanden, um mit neuer Musik aufzuwarten. Etwas früher im Jahr erschien mit dem schlicht „Thirteen“ betitelten Werk das bereits dritte Album seit der Reanimation vor elf Jahren. „Die neue Inkarnation von Soft Machine ist spannend. Wir sind – wie früher – deutlich vom Jazz beeinflusst, ohne aber deshalb eine Jazzband zu sein. Jede Phase der Band hat ihr eigenes Gesicht und ihr eigenes Soundgefühl, aber wir sind auch heute noch nah am ursprünglichen Original, ohne uns selbst zu kopieren.“ Mit Musikern und Persönlichkeiten wie Allan Holdsworth, Karl Jenkins, Roy Babbington, Ric Sanders und diversen bereits zuvor genannten befand sich ein ganzes Füllhorn an kundigen und ideenreichen Musikern in der klanglich kunterbunten Manege von Soft Machine. Heute versucht die Band möglichst viel Spaß zu haben. „Eine große Karriere macht man mit Soft Machine heute natürlich nicht mehr“, lacht der Gitarrist, „aber wir lieben die Band, die Geschichte und die Musik. Zudem haben wir noch immer viele Ideen, wie man neue Songs oder Alben schreibt, die Musik ist unser Leben.“