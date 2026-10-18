Krebs-OP: Papst bedankt sich bei Spitalspersonal

Bei dem Eingriff sei der untere Lungenlappen der rechten Lunge entfernt worden, in dem ein bösartiger Tumor entdeckt worden war. Die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen und ein Routineeingriff gewesen, sagte Margaritora, der die Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Gemelli in Rom leitet. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung aus dem Krankenhaus habe sich der Papst „in einem absolut zufriedenstellenden klinischen Zustand“ befunden, so verlaufe etwa die Wiederausdehnung der Lunge nach der Operation „im normalen Zeitrahmen“.