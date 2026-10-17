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„Das Robitza“

Pannonische Gastspiele in der Landeshauptstadt

Burgenland
17.10.2026 11:00
Begegnungen im Zeichen des Genusses: Konrad Robitza begrüßt im Lokal Top-Köche und ...
Begegnungen im Zeichen des Genusses: Konrad Robitza begrüßt im Lokal Top-Köche und Spitzenwinzer.(Bild: Karl Grammer)
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Von Karl Grammer

Feine Kulinarik, exzellente Weine, gesellige Begegnungen – „das Robitza“ in Eisenstadt macht mit einem neuen Format Appetit auf mehr. Schon am Dienstag geht es los.

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Gastro-Insider Konrad Robitza weiß, worauf es ankommt. Das Format „Pannonische Gastspiele“ ist sein nächstes interessantes Konzept. Vier Tage lang beehren ausgewählte Top-Lokalitäten und Winzer „das Robitza“ in Eisenstadt. „Die Köche stehen selbst am Herd, die Weinbauern servieren ihre besten Kostproben“, kündigt Konrad Robitza an. Bei all dem Genuss stehen die Menschen dahinter im Fokus.

Austausch und neue Ideen
„Die ,Pannonischen Gastspiele’ schaffen Raum für den persönlichen Austausch zwischen den Betrieben, neue Kontakte und gemeinsame Ideen. Gleichzeitig bekommen die Gäste die Gelegenheit, die Köche und Winzer kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mehr über ihre Arbeit und Philosophie zu erfahren“, erklärt Konrad Robitza. Den Anfang machen am Dienstag, 20. Oktober, der Gasthof Gregorits aus Klingenbach und der Remushof Jagschitz aus Oslip.

Das Event startet am Dienstag mit dem Remushof Jagschitz aus Oslip.
Das Event startet am Dienstag mit dem Remushof Jagschitz aus Oslip.(Bild: das ROBITZA &amp; Mr. K.)

Von Umathum bis Triebaumer
Gaumenfreuden bereitet ein Vier-Gänge-Menü mit sechs begleitenden Weinen und Tafelwasser um 99 Euro pro Gast. Mittwoch sind das Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter aus Apetlon und das Weingut Umathum aus Frauenkirchen an der Reihe. Donnerstag folgt das Freistein mit dem Weingut Biodynamo und Ernst Triebaumer, alle aus Rust. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Anders der Freitag: Jeweils um 17 und 19 Uhr sind Neuneusiedler und „new new wines by lena mattson“ angesagt. „Burger, Sides, Naturwein und DJ stehen bereit. Verrechnet wird nach Verbrauch“, heißt es.

Reservierungsanfragen per WhatsApp: 0670/401 60 27

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