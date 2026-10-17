Pannonische Gastspiele in der Landeshauptstadt

Von Umathum bis Triebaumer

Gaumenfreuden bereitet ein Vier-Gänge-Menü mit sechs begleitenden Weinen und Tafelwasser um 99 Euro pro Gast. Mittwoch sind das Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter aus Apetlon und das Weingut Umathum aus Frauenkirchen an der Reihe. Donnerstag folgt das Freistein mit dem Weingut Biodynamo und Ernst Triebaumer, alle aus Rust. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Anders der Freitag: Jeweils um 17 und 19 Uhr sind Neuneusiedler und „new new wines by lena mattson“ angesagt. „Burger, Sides, Naturwein und DJ stehen bereit. Verrechnet wird nach Verbrauch“, heißt es.