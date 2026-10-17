Der Aufbau des Spitalwesens vor dem 2. Weltkrieg

So gab es im Burgenland 1921 nur 60 Ärzte, davon nur wenige Fachärzte und eine unzureichende Krankenhausversorgung. Im Land verblieben 1921 nur zwei öffentliche Krankenanstalten in Güssing und in Oberwart und zwei geistliche Krankenhäuser, das der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und das der Barmherzigen Schwestern in Pinkafeld.