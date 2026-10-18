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Beim Abseilen

Kletterer (62) bei Sturz in Tiefe schwer verletzt

Tirol
18.10.2026 13:00
(Bild: Jamrooferpix - stock.adobe.com, Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Fataler Freizeitunfall in Zams im Tiroler Bezirk Landeck vor dem Wochenende! Ein Einheimischer (62) stürzte bei einer Klettertour ab und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte lieferten ihn ins Krankenhaus ein.

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Zu dem Unfall kam es am Freitag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 62-Jährige befand sich am Nachmittag in Zams in der sogenannten „Burschlwand“, wo er eine Klettertour machte. „Beim Abseilen stürzte der Mann aus noch unbekannter Ursache und noch unbekannter Höhe ab“, so die Ermittler.

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Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Kletterer zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu, konnte aber noch selbstständig Alarm schlagen. Auch eine Seilschaft, die den Absturz beobachtet hatte, alarmierte die Rettungskräfte.

Der Schwerverletzte wurde schließlich von der Rettung erstversorgt und in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

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