Kletterer (62) bei Sturz in Tiefe schwer verletzt

Fataler Freizeitunfall in Zams im Tiroler Bezirk Landeck vor dem Wochenende! Ein Einheimischer (62) stürzte bei einer Klettertour ab und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte lieferten ihn ins Krankenhaus ein.
Zu dem Unfall kam es am Freitag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 62-Jährige befand sich am Nachmittag in Zams in der sogenannten „Burschlwand“, wo er eine Klettertour machte. „Beim Abseilen stürzte der Mann aus noch unbekannter Ursache und noch unbekannter Höhe ab“, so die Ermittler.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Kletterer zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu, konnte aber noch selbstständig Alarm schlagen. Auch eine Seilschaft, die den Absturz beobachtet hatte, alarmierte die Rettungskräfte.
Der Schwerverletzte wurde schließlich von der Rettung erstversorgt und in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.