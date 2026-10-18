Kletterer (62) bei Sturz in Tiefe schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es am Freitag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 62-Jährige befand sich am Nachmittag in Zams in der sogenannten „Burschlwand“, wo er eine Klettertour machte. „Beim Abseilen stürzte der Mann aus noch unbekannter Ursache und noch unbekannter Höhe ab“, so die Ermittler.