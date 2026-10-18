Salzburg gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE

„Uns erwartet ein Brocken“

Die Vorarlberger warfen die „Bullen“ im März im Cup-Halbfinale in Wals-Siezenheim mit 1:0 aus dem Bewerb. Zuvor hatte es in der Liga drei Remis gegeben. „Als Lieblingsgegner würde ich sie deshalb aber nicht betiteln. Uns erwartet ein Brocken“, sagte Abwehrspieler Benedikt Zech. Sein Trainer hob die enorme Kaderqualität der Gastgeber hervor. „Sie haben im Sommer wieder Transfers gemacht, die andere Teams nicht machen können“, betonte Ognjen Zaric. Das Milan-Spiel hat er verfolgt. „Salzburg ist es gegen einen Gegner mit individuell brutaler Qualität anders angegangen als in der Liga, am Sonntag wird das Bild wieder ein anderes sein.“ Von seinem Team, in dem der gesperrte Mike Bähre fehlt, möchte er die „Konsequenz in beiden Sechzehnern“ sehen, wie zuletzt beim 3:0 gegen den WAC. „Der Dreier hat dem ganzen Verein gut getan“, sagte Zech.