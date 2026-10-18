Vater bedroht Freund seiner Tochter mit dem Tod

Zu dem Streit kam es gegen 19.30 Uhr vor dem Wohnhaus der jungen Frau in Favoriten. Laut Polizei soll der Vater den 27-jährigen Freund seiner Tochter am Kragen gepackt und an den Haaren gerissen haben. Zudem drohte er ihm laut den Ermittlern mit dem Tod, sollte er die Beziehung fortsetzen.