Vater bedroht Freund seiner Tochter mit dem Tod

Weil er mit der Beziehung seiner Tochter nicht einverstanden war, soll ein 53-Jähriger am Samstagabend in Wien-Favoriten völlig ausgerastet sein. Der Mann hatte den Freund seiner 22-jährigen Tochter körperlich attackiert und sogar mit dem Umbringen bedroht. Auch seine Tochter blieb von den Drohungen nicht verschont.
Zu dem Streit kam es gegen 19.30 Uhr vor dem Wohnhaus der jungen Frau in Favoriten. Laut Polizei soll der Vater den 27-jährigen Freund seiner Tochter am Kragen gepackt und an den Haaren gerissen haben. Zudem drohte er ihm laut den Ermittlern mit dem Tod, sollte er die Beziehung fortsetzen.
Auch eigene Tochter bedroht
Als die 22-Jährige versuchte, die Situation zu beruhigen, soll der 53-Jährige auch sie gefährlich bedroht haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Die junge Frau verständigte daraufhin die Polizei.
Auf freiem Fuß angezeigt
Die Beamten konnten den Beschuldigten telefonisch erreichen, woraufhin er sich zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion begab. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Der 53-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung, der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.
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