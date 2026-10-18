Österreicher lässt Millionen-Betrug auffliegen

Bereits 30 Vorstrafen

Die drei Männer sind laut Polizei europaweit bekannt und weisen zusammen 30 einschlägige Vorstrafen in mindestens fünf europäischen Staaten auf. An der Aktion waren unter anderem Europol, das österreichische Bundeskriminalamt und die spanische Policía Nacional beteiligt. Laut Polizei handelt es sich um den bislang größten Lockfallenerfolg im Bereich der Rip-Deal-Kriminalität in Österreich.