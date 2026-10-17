1956: Als die ganze Welt nach Andau blickte…

„Viele wissen nicht, dass nicht alle durch oder über den Einserkanal gekommen sind. Der Großteil der Flüchtlinge ist aber definitiv weiter hinten übers Land gekommen“, schildert der Halbturner Historiker Herbert Brettl, der für die Gemeinde Andau eine neue Gedenkplattform mit den geschichtlichen Details gestaltet hat. Denn weiter hinten konnten sie trockenen Fußes nach Österreich einreisen. „Nur ein Bruchteil ist durch den Einserkanal gekommen, trotzdem ist die Brücke von Andau damals zum Symbol der Menschlichkeit geworden“, so Brettl. Die Weltpresse berichtete ausführlich darüber.