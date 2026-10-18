Litauens Bevölkerung musste Schutzräume aufsuchen

Der Flughafen der Stadt Kaunas wurde geschlossen, NATO-Kampfflugzeuge stiegen auf. Nachdem das Objekt vom Radar verschwunden war, wurden in der Nähe des Dorfes Juodzionys mögliche Trümmerteile gefunden. Einige davon hätten ein ziviles Fahrzeug getroffen, erklärte Verteidigungsminister Robertas Kaunas. Seinen Angaben zufolge hat es sich „wahrscheinlich“ um eine aus dem benachbarten Polen in den litauischen Luftraum eingedrungene Drohne gehandelt. Er habe seinem polnischen Kollegen eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls vorgeschlagen, gab der litauische Minister bekannt.