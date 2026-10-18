Unbekanntes Flugobjekt
Litauens Bevölkerung musste Schutzräume aufsuchen
Wegen eines unbekannten Flugobjekts sind am Sonntag die Streitkräfte Litauens in Alarmbereitschaft versetzt worden. Bewohner im Norden und im Zentrum des NATO-Landes wurden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen.
Der Flughafen der Stadt Kaunas wurde geschlossen, NATO-Kampfflugzeuge stiegen auf. Nachdem das Objekt vom Radar verschwunden war, wurden in der Nähe des Dorfes Juodzionys mögliche Trümmerteile gefunden. Einige davon hätten ein ziviles Fahrzeug getroffen, erklärte Verteidigungsminister Robertas Kaunas. Seinen Angaben zufolge hat es sich „wahrscheinlich“ um eine aus dem benachbarten Polen in den litauischen Luftraum eingedrungene Drohne gehandelt. Er habe seinem polnischen Kollegen eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls vorgeschlagen, gab der litauische Minister bekannt.
Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand, sagte der Leiter des nationalen Krisenmanagementzentrums, Vilmantas Vitkauskas, im litauischen Radio. „Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine greift auf die Ostflanke von NATO und EU über“, schrieb Staatspräsident Gitanas Nauseda zuvor auf der Plattform X. Eine mutmaßliche Drohne sei über dem Norden des Landes explodiert und stelle eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar.
Polnische Armee ermittelt ebenfalls
Die polnische Armee teilte mit, eine mögliche Verletzung des eigenen Luftraums durch ein nicht identifiziertes Objekt zu prüfen. Zugleich führte die polnische Luftwaffe nach eigenen Angaben Präventivmaßnahmen wegen russischer Raketenangriffe auf die Ukraine aus. Diese Aktionen dienten der Sicherung des polnischen Luftraums, hieß es in einer Erklärung. Die Flughäfen in den Städten Lublin und Rzeszow im Osten des Landes stellten vorübergehend den Betrieb ein, um dem Militär Handlungsfreiheit zu geben.
Warnung auch in Lettland
Auch Lettland gab wegen einer „möglichen Bedrohung“ eine zeitweise Warnung für einige an Litauen grenzende Regionen aus. In den vergangenen Monaten waren wiederholt ukrainische Drohnen in den NATO-Luftraum in der baltischen Region eingedrungen. Die Regierung in Kiew erklärte stets, diese seien durch russische Störsender vom Kurs abgebracht worden.
Ein NATO-Vertreter bestätigte, dass zwei italienische Eurofighter in Reaktion auf eine Drohne über litauischem Luftraum im Einsatz waren. Die Flugzeuge operierten unter NATO-Kommando. Eine Untersuchung sei im Gange, die NATO stehe in engem Kontakt mit den litauischen Behörden, sagte der Sprecher.
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