81-Jähriger nach Krapfenkauf in Wien ausgeraubt

Zeugen schritten ein

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und nahmen die Verfolgung auf. Dabei konnte eine Person beobachten, wie der mutmaßliche Täter die Tasche im Bereich des Wielandparks wegwarf. Der Zeuge sammelte die Wertgegenstände des Opfers wieder ein und brachte sie dem 81-Jährigen zurück. Das ebenfalls gestohlene Geldtascherl wurde kurze Zeit später ohne Inhalt ebenfalls gefunden und retourniert.