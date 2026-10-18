81-Jähriger nach Krapfenkauf in Wien ausgeraubt

Ein 81 Jahre alter Mann ist Samstagfrüh nach dem Kauf von in Wien besonders beliebten Krapfen auf offener Straße ausgeraubt worden. Ein Unbekannter soll in Favoriten versucht haben, dem Senior seine Tasche zu rauben, nachdem er die Süßwaren am Rücksitz seines Autos abgestellt hatte.
Das Opfer leistete Widerstand, es kam zu einem Gerangel, der Pensionist wurde dabei aber schließlich zu Boden gestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Morgendlicher Zwischenfall
Bereits um 7 Uhr in der Früh kam es zu dem brutalen Zwischenfall: Der Mann fuhr eigens für die Krapfen nach Favoriten. Er bemerkte beim Einlagern der gekauften Schachtel einen auffälligen Mann am Heck seines Fahrzeugs. Schnell attackierte der Tatverdächtige den Mann und konnte trotz Gegenwehr die Tasche erbeuten und damit flüchten.
Zeugen schritten ein
Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und nahmen die Verfolgung auf. Dabei konnte eine Person beobachten, wie der mutmaßliche Täter die Tasche im Bereich des Wielandparks wegwarf. Der Zeuge sammelte die Wertgegenstände des Opfers wieder ein und brachte sie dem 81-Jährigen zurück. Das ebenfalls gestohlene Geldtascherl wurde kurze Zeit später ohne Inhalt ebenfalls gefunden und retourniert.
26-jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht
Der Pensionist blieb bei dem Gerangel körperlich unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Exekutive blieben zunächst erfolglos. Aufgrund detaillierter Personenbeschreibungen gelang es den Beamten aber, einen 26-Jährigen als Verdächtigen auszuforschen.
Der Mann war bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er verfügt über keine Meldeadresse hierzulande. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Festnahmeanordnung gegen den Tatverdächtigen erlassen.
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