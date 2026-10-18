„David Alaba war Inter, Juventus und Lazio zu alt“

„Die Neugier der Medien war in Italien schon groß. Alaba ist ja nach wie vor ein wichtiger Spieler“, sagt Mauro Corno. Vor der Heimpremiere des ÖFB-Kapitäns im Stadio Friuli gegen Lecce gewährte der Journalist von sportal.it der „Krone“ exklusive Einblicke in die Hintergründe des Transfers. „Es stimmt, dass auch Juventus, Lazio und Inter über eine Verpflichtung nachgedacht haben. Allerdings war er ihnen mit 34 Jahren zu alt ...“