„Entsetzlich“: Premier geht auf Ultralinke los

Die Proteste hatten sich aus Schülerdemonstrationen im vergangenen Monat in den Pariser Vororten entwickelt. Dort richtete sich der Zorn zunächst gegen Lehrermangel und marode Schulen, weitete sich aber zu einer breiteren Bewegung gegen Ungleichheit und für einen höheren Lebensstandard aus. „Wir kämpfen, weil die Lebenshaltungskosten zu hoch sind, weil der Benzinpreis zu hoch ist“, sagte die 19-jährige Demonstrantin Lola in Paris. Viele Demonstranten trugen Schilder mit Slogans gegen die Polizei, den Präsidenten und die Reichen. Die Proteste erinnerten an die „Gelbwesten“-Bewegung während Macrons erster Amtszeit.