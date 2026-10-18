Wien: Bub (5) von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmittag in Wien-Penzing: Ein fünfjähriger Bub ist auf der Penzinger Straße von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Das Kind erlitt dabei einen Beinbruch und musste ins Spital gebracht werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr im 14. Bezirk. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Fünfjährige zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn gelaufen sein. Dabei dürfte er einen herannahenden Pkw übersehen haben.
Autofahrer versuchte noch auszuweichen
Der 31-jährige Lenker gab gegenüber der Polizei an, noch versucht zu haben, dem Buben auszuweichen. Dennoch wurde das Kind von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.
Der Fünfjährige erlitt bei dem Zusammenstoß einen Bruch des linken Beines. Er wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Außerdem wurde die für Wiener Kinder- und Jugendhilfe zuständige Magistratsabteilung (MA 11) um eine Prüfung der Aufsichtspflicht gebeten. Einvernahmen mit der Mutter waren aufgrund von Sprachbarrieren zunächst noch schwierig. Die Ermittlungen laufen.
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