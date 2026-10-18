WAC gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE

Vier Liganiederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 2:13, dazu sieben Spiele sieglos: Die Talfahrt des WAC konnte bisher nicht gestoppt werden. Die nächste Möglichkeit gibt es im Heimspiel gegen WSG Tirol, es ist zugleich wohl die letzte für Trainer Thomas Silberberger, seinen Job zu retten. Der Tiroler hatte zuletzt nach dem 0:3 in Altach ratlos gewirkt. „Wir sind in einer schrecklichen Ausgangslage, die letzten Wochen waren definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber am Sonntag müssen wir halt den Bock einfach umstoßen. In Wahrheit ist ein Sieg alternativlos“, sagte der WAC-Coach.