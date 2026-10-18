Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

WAC gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE

Bundesliga
18.10.2026 04:35
DIe WSG Tirol duelliert sich heute mit dem WAC.
DIe WSG Tirol duelliert sich heute mit dem WAC.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neunter Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Der Wolfsberger AC empfängt die WSG Tirol, wir berichten ab 14.30 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Vier Liganiederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 2:13, dazu sieben Spiele sieglos: Die Talfahrt des WAC konnte bisher nicht gestoppt werden. Die nächste Möglichkeit gibt es im Heimspiel gegen WSG Tirol, es ist zugleich wohl die letzte für Trainer Thomas Silberberger, seinen Job zu retten. Der Tiroler hatte zuletzt nach dem 0:3 in Altach ratlos gewirkt. „Wir sind in einer schrecklichen Ausgangslage, die letzten Wochen waren definitiv nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber am Sonntag müssen wir halt den Bock einfach umstoßen. In Wahrheit ist ein Sieg alternativlos“, sagte der WAC-Coach.

Gelingen muss der ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, laut Silberberger ein „sehr spielstarker Gegner, der eine gute Idee hat“. Auch Raffael Behounek hat WSG-Vergangenheit. „Wir haben einiges gutzumachen, wollen aus der Negativspirale rauskommen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen, als in den vergangenen Wochen“, verlautete der Innenverteidiger. Bei einem WAC-Erfolg hätten beide Teams acht Punkte, die Tiroler sind aktuell Achter. Auch sie wollen einen Negativlauf nach drei sieglosen Spielen und zuletzt zwei Niederlagen stoppen. „Wir müssen in unserer Box und in der des Gegners konsequenter sein“, forderte WSG-Trainer Philipp Semlic im Vergleich zum 1:2 gegen Ried.

WAC-Coach Thomas Silberberger
WAC-Coach Thomas Silberberger(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Von der Tabelle lässt er sich nicht blenden. „Wir treffen auf einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht. Wir wissen aber, dass angeschlagene Boxer immer am gefährlichsten sind“, schilderte der Steirer. Im Sommer hätte er auch gerne Behounek zurück zur WSG geholt. „Das war aber nicht finanzierbar für uns“, sagte Semlic, der vor der „außergewöhnlich starken Offensive“ der Kärntner warnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
18.10.2026 04:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
92.720 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
86.259 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Außenpolitik
Trump erwägt Abwurf der „Mutter aller Bomben“
76.372 mal gelesen
Die GBU-43/B gilt als die „Mutter aller Bomben“ bezeichnet. 
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
690 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Außenpolitik
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
653 mal kommentiert
Während die Zivilbevölkerung weiter leidet, lockert US-Präsident Trump die Sanktionen gegen ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
636 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
Grazer Derby! Sturm gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
WAC gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Salzburg gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE
Nach Pleite in Ried
Helm zur Austria-Krise: „Ich habe meinen Kodex!“
Stimmen zum Spiel
Kalajdzic: „Interessiert mich wirklich Haselnüsse“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf