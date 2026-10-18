Während meine Ex starb, arbeitete er an meinem Aus

Horner: Helmut hatte keine Funktion mehr, weil er zuvor Dietrich im Bilde hielt und von unserem Weg überzeugte. Das war nicht mehr nötig, sodass er sich mehr auf andere Dinge konzentrierte. Zum Beispiel die Jungpiloten. Ich fand, dass er zu denen immer viel zu hart war, und es nervte, dass er andauernd Interna wie Rennstrategien und Fahrer-News an die Medien durchsteckte. Aber es gab sicherlich auch Dinge an mir, die ihn zur Weißglut getrieben haben.“ Fest steht: Erst musste Horner RB verlassen, dann ging auch Marko.