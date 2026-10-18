Mit der App „ShotScout“ zum perfekten „Schuss“!

Zwei Männer – eine Idee. Norbert Burger aus Neusiedl am See und Martin Zwigl, bis vor kurzem ebenfalls Neusiedler, haben eine Serviceapp von Fotografen für Fotografen entwickelt.
Beide Männer sind begeisterte Hobby-Fotografen und lieben es mit der Kamera unterwegs zu sein. Egal, ob in heimischen Gefilden oder auf Reisen: Die Kamera ist immer dabei. Um den perfekten Schuss einfacher zu machen, haben die beiden unter dem Namen „2nd Shot“ eine Foto-App entwickelt und auch selbst programmiert, die eine weltweite Community aufbauen soll.
„Ein Foto weckt die Lust, einen Ort selbst zu entdecken“, sind sich die beiden einig. „Doch oft bleiben Fragen offen: Wie kommt man dorthin? Wo kann man parken? Welches Wetter erwartet mich vor Ort? Und wann fällt das Licht so, wie man es sich für die eigene Aufnahme wünscht? All diese Fragen kann man mit unserer App beantworten“, erklären Burger und Zwigl.
Das Konzept dahinter: Fotografen arbeiten für Fotografen. Denn jeder, der ein Bild macht, kann es in der App hochladen und wichtige Infos dazuschreiben. Jeder weitere kann diese Informationen erweitern – so entsteht eine sich immer vergrößernde Datenbank, auf die jeder, der die App hat, zugreifen kann. Seit Idee und Start der Arbeiten sind rund vier Monate vergangen, jetzt ist man startklar.
Mit „ShotScout“ zum perfekten Foto
Unter dem Namen „ShotScout“ ist die App jetzt neu im Google Play Store verfügbar. „Der Einstieg lohnt sich: Early Adopter erhalten für einmalig 4,99 Euro Zugang zu sämtlichen Funktionen der App“, so Burger und Zwigl. Je mehr von Anfang an mitmachen, desto größer wird die Datenbank für jeden Fotobegeisterten. Die hochgeladenen Bilder vermitteln einen ersten Eindruck der Motive vor Ort und inspirieren zu eigenen Perspektiven. Aus einem Punkt auf der Karte wird so ein fotografisches Ziel, dessen Möglichkeiten sich bereits vor der Anreise besser einschätzen lassen. Jeder geteilte Fotospot, jedes hinterlegte Bild und jede persönliche Erfahrung helfen anderen dabei, neue Motive zu entdecken und ihre Ausflüge besser vorzubereiten. Um international zu sein, denn fotografische Inspiration kennt ja keine Landesgrenzen, ist die App auf Englisch. Eine iOS-Version ist übrigens gerade in Arbeit. Sie wird rund um Weihnachten auf dem Markt sein.
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