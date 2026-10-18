Mit der App „ShotScout“ zum perfekten „Schuss“!

Mit „ShotScout“ zum perfekten Foto

Unter dem Namen „ShotScout“ ist die App jetzt neu im Google Play Store verfügbar. „Der Einstieg lohnt sich: Early Adopter erhalten für einmalig 4,99 Euro Zugang zu sämtlichen Funktionen der App“, so Burger und Zwigl. Je mehr von Anfang an mitmachen, desto größer wird die Datenbank für jeden Fotobegeisterten. Die hochgeladenen Bilder vermitteln einen ersten Eindruck der Motive vor Ort und inspirieren zu eigenen Perspektiven. Aus einem Punkt auf der Karte wird so ein fotografisches Ziel, dessen Möglichkeiten sich bereits vor der Anreise besser einschätzen lassen. Jeder geteilte Fotospot, jedes hinterlegte Bild und jede persönliche Erfahrung helfen anderen dabei, neue Motive zu entdecken und ihre Ausflüge besser vorzubereiten. Um international zu sein, denn fotografische Inspiration kennt ja keine Landesgrenzen, ist die App auf Englisch. Eine iOS-Version ist übrigens gerade in Arbeit. Sie wird rund um Weihnachten auf dem Markt sein.