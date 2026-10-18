Ukraine greift Moskau und St. Petersburg an

Ölterminal in Sankt Petersburg in Flammen

In Sankt Petersburg wurde eine Person getötet und fünf weitere Personen verletzt, teilte Gouverneur Beglow mit. Demnach brachen am Ölterminal von Sankt Petersburg, einem Öllager und in Industriehallen Brände aus. Der russische Online-Händler Ozon teilte mit, dass sein Logistikzentrum in der Stadt brenne. Das Internetunternehmen VK erklärte, sein Rechenzentrum in der Region Leningrad sei von Drohnen angegriffen worden, der Betrieb laufe jedoch normal weiter. VK betreibt ein in Russland beliebtes soziales Netzwerk.