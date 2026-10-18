Serie an Erdbeben in Tirol nimmt einfach kein Ende

Serie seit Anfang August

Es handelte sich um ein weiteres Erdbeben einer Serie, die seit Anfang August im Raum Innsbruck registriert wird. Das bisher stärkste Beben erreichte am 26. September eine Magnitude von 3,8 – gefolgt von einem Erdstoß am 7. Oktober mit Stärke 3,7. Am 9. Oktober wurden im selben Gebiet Erschütterungen der Magnitude 3,1 verzeichnet. Ereignisse solcher Stärken gelten als sehr leichte bzw. leichte Erdbeben.