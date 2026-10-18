Serie an Erdbeben in Tirol nimmt einfach kein Ende

Erneut ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Sonntag im Raum Innsbruck, diesmal konkret bei Sistrans südöstlich der Landeshauptstadt, ereignet. Somit geht die Serie von Anfang August munter weiter.
Die Erdstöße um exakt 3.33 Uhr erreichten eine Stärke von 1,9. Das Beben wurde von einigen Personen schwach verspürt und auch akustisch wahrgenommen, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.
Serie seit Anfang August
Es handelte sich um ein weiteres Erdbeben einer Serie, die seit Anfang August im Raum Innsbruck registriert wird. Das bisher stärkste Beben erreichte am 26. September eine Magnitude von 3,8 – gefolgt von einem Erdstoß am 7. Oktober mit Stärke 3,7. Am 9. Oktober wurden im selben Gebiet Erschütterungen der Magnitude 3,1 verzeichnet. Ereignisse solcher Stärken gelten als sehr leichte bzw. leichte Erdbeben.
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