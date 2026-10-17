Vom Bergbauernbub zum Hotelunternehmer

Rund 32 Millionen Euro investiert die Salzburger Hoteliersfamilie Imlauer insgesamt in ihr Schloss Pichlarn im steirischen Ennstal. Der Ausbau zum ganzjährigen Spa- und Golfresort ist das bisher größte Projekt der Hotelgruppe, die mittlerweile sechs Häuser betreibt. Langfristig soll Pichlarn zu einem der führenden Wellness- und Golfhotels Österreichs werden.
Vor fast 50 Jahren startete Georg Imlauer als Lehrling im Gasthof Hindenburg in Saalfelden seine Karriere im Tourismus. 2003 wurde dann das erste Vier-Stern-Hotel in Salzburg eröffnet, weitere Häuser wie das Nestroy in Wien oder das Pitter in Salzburg folgten. Heute betreibt der gebürtige Pinzgauer mit seiner Familie sechs Hotels. Bei seiner jüngsten Übernahme, dem im Jahr 2021 gekauften Schloss Pichlarn in der Steiermark, liegt auch der Investitionsschwerpunkt.
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