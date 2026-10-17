Vom Bergbauernbub zum Hotelunternehmer

Vor fast 50 Jahren startete Georg Imlauer als Lehrling im Gasthof Hindenburg in Saalfelden seine Karriere im Tourismus. 2003 wurde dann das erste Vier-Stern-Hotel in Salzburg eröffnet, weitere Häuser wie das Nestroy in Wien oder das Pitter in Salzburg folgten. Heute betreibt der gebürtige Pinzgauer mit seiner Familie sechs Hotels. Bei seiner jüngsten Übernahme, dem im Jahr 2021 gekauften Schloss Pichlarn in der Steiermark, liegt auch der Investitionsschwerpunkt.