FPÖ-Landesparteitag begann mit Verspätung

In Jennersdorf hält die FPÖ-Burgenland heute ihren Landesparteitag ab. Das Treffen beginnt allerdings mit knapp 20 Minuten Verspätung, da Demonstranten die Zufahrtswege blockierten. Kurzfristig entschuldigten sich auch hochrangige Gäste der Bundespartei.
Rund 150 Demonstranten von einem linken Bündnis hatten sich Sonntagfrüh rund um das Freizeitzentrum GernotArena in Jennersdorf eingefunden, um die Zufahrtswege zu blockieren. Ein massives Polizeiaufgebot versuchte das zu verhindern. Dadurch trafen einige der Delegierten verspätet ein, was den Beginn des Parteitages verzögerte.
In politischer Hinsicht verspricht der Parteitag jedenfalls einiges an Spannung. Der aktuelle Landesparteiobmann Alexander Petschnig muss in einer Kampfabstimmung gegen Herausforderer Mario Jaksch antreten. Parteiinser sprechen im Vorfeld des Parteitages von einem knappen Rennen. Insgesamt sind 197 stimmberechtigte Delegierte zum Parteitag eingeladen worden.
Bundesparteiobmann Herbert Kickl kam nicht zum Parteitag. Stattdessen hatten sich Generalsekretär Michael Schnedlitz, Bundesgeschäftsführer Joachim Stampfer und Nationalrat Hubert Fuchs im Vorfeld angesagt, kamen dann aber doch nicht, verlautbarte Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej kurz vor Start des Parteitages.
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