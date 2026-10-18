FPÖ-Landesparteitag begann mit Verspätung

Rund 150 Demonstranten von einem linken Bündnis hatten sich Sonntagfrüh rund um das Freizeitzentrum GernotArena in Jennersdorf eingefunden, um die Zufahrtswege zu blockieren. Ein massives Polizeiaufgebot versuchte das zu verhindern. Dadurch trafen einige der Delegierten verspätet ein, was den Beginn des Parteitages verzögerte.