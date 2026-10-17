Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer

Als „Urzelle für die Antipathie“ für Selenskyj sieht der Professor für Internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität Köln die Weigerung des ukrainischen Staatschefs, Trump im Jahr 2019 Beweise für angeblich fragwürdige Geschäfte von Joe Bidens Sohn Hunter in der Ukrainer zu liefern.

„Ohne US-Daten können sie nicht leben“

Selbst wenn sich Trump der Ukraine nach den Kogress-Zwischenwahlen im November wieder zuwenden würde, könnten die kommenden Wochen langfristigen Schaden anrichten, warnte Fischer. Die Ukraine sei bei der Luftabwehr nahezu zu 100 Prozent von den USA abhängig. „Auch im Angriffsbereich in der Tiefe des russischen Raums können sie ohne amerikanische Daten nicht leben“, erklärte der Experte.