Nach Aufholjagd: Fokina gewinnt Shanghai-Finale

In einem rein spanischen Finale hat sich Alejandro Davidovich Fokina beim Masters 1000 in Shanghai seinen ersten größeren Titel auf der ATP-Tennis-Tour gesichert.
Am Sonntag setzte sich der 27-jährige Davidovich Fokina gegen seinen 20-jährigen Landsmann Rafael Jodar nach einer Aufholjagd mit 1:6,7:6(5),6:4 durch und darf sich über die Rückkehr in die Top 20 der Weltrangliste freuen. Im November 2025 war er bereits auf Position 14 aufgeschienen.
Guter Start von Jodar
Jodar, der der jüngste Shanghai-Finalist (seit 2009) überhaupt ist, startete blendend in seine Endspiel-Premiere auf 1000er-Niveau, hatte den ersten Satz nach 38 Minuten im Sack. Doch Davidovich Fokina arbeitete sich im zweiten ins Match zurück. Bereits ein Break zurückliegend, wehrte er sich bei drei eigenen Aufschlaggames in Folge erfolgreich gegen ein neuerliches Break und setzte sich schließlich im engen Tiebreak durch. Als er im entscheidenden Durchgang den gegnerischen Aufschlag zum 3:2 gebrochen hatte, konnte Jodar nicht mehr zusetzen und ging nach 2:27 Stunden als Verlierer vom Platz.
Der Mann aus Madrid darf sich im Rückblick auf die vergangenen Monate dennoch als Gewinner fühlen. Nach der spanischen Legende Rafael Nadal ist er der zweitjüngste Spieler, der in einem Jahr 20 1000er-Siege feiern konnte. Im Jänner war der US-Open-Sieger bei den Junioren (2024) als Nummer 165 der Welt in sein erstes Jahr als Profi gestartet, hatte sich bereits im Juni unter die Top 25 verbessert und erreichte am 11. August als Elfter sein bisheriges Karrierehoch. Diese Platzierung dürfte auch am Montag vor seinem Namen aufscheinen.
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