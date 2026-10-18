Nach Aufholjagd: Fokina gewinnt Shanghai-Finale

Guter Start von Jodar

Jodar, der der jüngste Shanghai-Finalist (seit 2009) überhaupt ist, startete blendend in seine Endspiel-Premiere auf 1000er-Niveau, hatte den ersten Satz nach 38 Minuten im Sack. Doch Davidovich Fokina arbeitete sich im zweiten ins Match zurück. Bereits ein Break zurückliegend, wehrte er sich bei drei eigenen Aufschlaggames in Folge erfolgreich gegen ein neuerliches Break und setzte sich schließlich im engen Tiebreak durch. Als er im entscheidenden Durchgang den gegnerischen Aufschlag zum 3:2 gebrochen hatte, konnte Jodar nicht mehr zusetzen und ging nach 2:27 Stunden als Verlierer vom Platz.