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Für Energiezukunft

Windkraft, Sonnenstrom und Landwirtschaft vereint

Burgenland
18.10.2026 06:00
Start für den Agri-PV-Park mit Landeschef Doskozil und Burgenland-Energie-Chef Sharma.
Start für den Agri-PV-Park mit Landeschef Doskozil und Burgenland-Energie-Chef Sharma.(Bild: Burgenland Energie)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Burgenland Energie verbindet in einem der größten Tracker-PV-Parks Österreichs in Parndorf Sonnenstrom, Windkraft und Landwirtschaft. Ein weiterer Schritt zur Energieunabhängigkeit des Landes ist damit gesetzt. 

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In Parndorf nahm Burgenland Energie einen neuen Agri-Photovoltaik-Park mit einer Leistung von 117 Megawatt in Betrieb. Damit entsteht einer der größten Sonnenparks dieser Art in Österreich, der auch die intelligente Nutzung heimischer Energie demonstrieren soll. Das Besondere: Die Solarmodule folgen auf beweglichen Konstruktionen dem Lauf der Sonne. Gleichzeitig können die Flächen darunter weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Somit wird erneuerbarer Strom erzeugt und gleichzeitig Landwirtschaft ermöglicht.

Zitat Icon

Mit Projekten wie Parndorf zeigen wir, dass das Burgenland seine Energiezukunft selbst gestalten kann.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Eine weitere Besonderheit liegt in der Verbindung mit den bestehenden Windkraftanlagen. Beide Energieformen nutzen dieselbe Netzinfrastruktur. Ein intelligentes Steuerungssystem sorgt dafür, dass die verfügbare Netzanschlussleistung optimal genutzt und nicht überschritten wird.

Wichtiger Baustein für Energieversorgung
Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist Parndorf ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer eigenständigeren Energieversorgung. Solche Projekte würden belegen, dass das Land seine Energiezukunft selbst gestalten kann. „Wir nutzen unsere heimischen Ressourcen, machen uns unabhängiger von Energieimporten und schaffen die Grundlage für langfristig stabile Strompreise für die Burgenländer.“

Einen Meilenstein in der Ausbaustrategie sieht Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma: „In Parndorf bringen wir Windkraft, Sonnenenergie und Landwirtschaft intelligent zusammen.“ Man schaffe mit der PV-Anlage hohe regionale Wertschöpfung auf Jahrzehnte. Gleichzeitig nutze man die bestehende Netzinfrastruktur.

Auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit sei man planmäßig unterwegs. Mit Tadten-Wallern, Parndorf, Nickelsdorf, Gattendorf und habe das Burgenland nun Gold, Doppel-Silber und Bronze bei den großen Photovoltaikanlagen in Österreich, so Sharma.

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