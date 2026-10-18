Windkraft, Sonnenstrom und Landwirtschaft vereint

In Parndorf nahm Burgenland Energie einen neuen Agri-Photovoltaik-Park mit einer Leistung von 117 Megawatt in Betrieb. Damit entsteht einer der größten Sonnenparks dieser Art in Österreich, der auch die intelligente Nutzung heimischer Energie demonstrieren soll. Das Besondere: Die Solarmodule folgen auf beweglichen Konstruktionen dem Lauf der Sonne. Gleichzeitig können die Flächen darunter weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Somit wird erneuerbarer Strom erzeugt und gleichzeitig Landwirtschaft ermöglicht.