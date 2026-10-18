Windkraft, Sonnenstrom und Landwirtschaft vereint

Burgenland Energie verbindet in einem der größten Tracker-PV-Parks Österreichs in Parndorf Sonnenstrom, Windkraft und Landwirtschaft. Ein weiterer Schritt zur Energieunabhängigkeit des Landes ist damit gesetzt.
In Parndorf nahm Burgenland Energie einen neuen Agri-Photovoltaik-Park mit einer Leistung von 117 Megawatt in Betrieb. Damit entsteht einer der größten Sonnenparks dieser Art in Österreich, der auch die intelligente Nutzung heimischer Energie demonstrieren soll. Das Besondere: Die Solarmodule folgen auf beweglichen Konstruktionen dem Lauf der Sonne. Gleichzeitig können die Flächen darunter weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Somit wird erneuerbarer Strom erzeugt und gleichzeitig Landwirtschaft ermöglicht.
Mit Projekten wie Parndorf zeigen wir, dass das Burgenland seine Energiezukunft selbst gestalten kann.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Eine weitere Besonderheit liegt in der Verbindung mit den bestehenden Windkraftanlagen. Beide Energieformen nutzen dieselbe Netzinfrastruktur. Ein intelligentes Steuerungssystem sorgt dafür, dass die verfügbare Netzanschlussleistung optimal genutzt und nicht überschritten wird.
Wichtiger Baustein für Energieversorgung
Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist Parndorf ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer eigenständigeren Energieversorgung. Solche Projekte würden belegen, dass das Land seine Energiezukunft selbst gestalten kann. „Wir nutzen unsere heimischen Ressourcen, machen uns unabhängiger von Energieimporten und schaffen die Grundlage für langfristig stabile Strompreise für die Burgenländer.“
Einen Meilenstein in der Ausbaustrategie sieht Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma: „In Parndorf bringen wir Windkraft, Sonnenenergie und Landwirtschaft intelligent zusammen.“ Man schaffe mit der PV-Anlage hohe regionale Wertschöpfung auf Jahrzehnte. Gleichzeitig nutze man die bestehende Netzinfrastruktur.
Auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit sei man planmäßig unterwegs. Mit Tadten-Wallern, Parndorf, Nickelsdorf, Gattendorf und habe das Burgenland nun Gold, Doppel-Silber und Bronze bei den großen Photovoltaikanlagen in Österreich, so Sharma.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.