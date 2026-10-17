Virtuose Clownerie und das Kindergartenmonster Ubu

Provokante Einweisung

Bachmann bezieht auch die wenig bekannten Nachfolgestücke in die pausenlosen zweieinviertel Stunden ein. Diese Einweisung in ein Stück Theatergeschichte ist verdienstvoll, obwohl „Ubu Hahnrei“ der schwächste der drei Teile ist. Die Privatkalamitäten des Monsterpaars halten zwar provokant gegen den bürgerlichen Ehebegriff. Gewisse Substanzuntiefen lassen sich nicht so leicht weginszenieren. Bachmann versucht es, indem er dem mittlerweile erweiterten Ensemble Gesangsübungen auferlegt. Die gelingen zwar gut, doch weiß der Zuschauer mitunter nicht, was ihm mitgeteilt werden soll.