Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Burgtheater-Premiere

Virtuose Clownerie und das Kindergartenmonster Ubu

Kultur
17.10.2026 10:45
Famos: Stefanie Reinsperger als König Ubu, Sebastian Wendelin als Mutter.
Famos: Stefanie Reinsperger als König Ubu, Sebastian Wendelin als Mutter.(Bild: Burgtheater/Tommy Hetzel)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Direktor Stefan Bachmann inszeniert am Burgtheater alle drei Teile von „König Ubu“ als blutiges Kasperlspiel in großer Besetzung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Beginn nimmt sich aus, als habe sich die Burg an den aktuellen Riesenerfolg mit Elfriede Jelineks „Unter Tieren“ anhängen wollen: Eine Kuh trampelt durch die Seitentür, küsst Besucher, quetscht sich brüllend durch Sesselreihen, wuchtet sich endlich auf die Bühnenrampe und wirft das gescheckte Fell ab.

Monströse Männergestalten
Da sind es die bravourösen Hauptdarsteller Stefanie Reinsperger und Sebastian Wendelin, die nach Joachim Meyerhoffs Ausfall ihre Rollen riskant spät übernommen haben: Reinsperger, ursprünglich die Mutter Ubu, fügt ihren monströsen Männergestalten eine weitere hinzu. Während Wendelin quasi vorbereitungslos die dürre, tückische Gattin des feisten Diktators verkörpert.

+3
Fotos

Nach der etwas lang geratenen Aufwärmübung mit Publikumszwangsbeteiligung leisten die beiden mit einer eineinviertelstündigen, präzise durchdrehenden Clownerie vor geschlossenem Vorhang Fabelhaftes.

Königsmord und Machtrausch
Gewiss ist man von Alfred Jarrys „Macbeth“-Paraphrase um Königsmord und Machtrausch mehr Brutalität und Bedrohlichkeit gewohnt. Andererseits hat der französische Exzentriker mit dem 1896 Geniewerk aus 1896 Surrealismus, Dada und das Absurde Theater teils um Jahrzehnte vorweggenommen: Man darf also mit diesem irren, alle Formen sprengenden Text alles machen. Und der König ist, wie Elfriede Jelinek es formuliert hat, ein böses, verfressenes, mit dem Besteck auf den Tisch klopfendes Kind. „König Ubu“ ist also auch beim Kasperl nicht so übel aufgehoben.

Lesen Sie auch:
Theater ist für Philipp Hochmair „ein ganz wichtiger Schlüssel, um an mir und an meiner Seele zu ...
Kultur Kompass
Philipp Hochmair als Stierkämpfer & Blitzableiter
28.07.2026
Thomas D. Trummer
Warum uns Kunst zu Tränen rühren und ekeln soll
13.10.2026

Zumal man dem inszenierenden Direktor Stefan Bachmann nicht hoch genug anrechnen kann, dass er sich aufdrängende Parallelen zu Donald Trump oder Kim Jong-un ignoriert, Wikipedia-Pädagogik und Videomüll vermeidet und purem, anarchischem Schauspieler-Theater vertraut. Die Regie verzichtet zudem auf Ausstattungseskapaden: Olaf Altmanns goldene Palastwände sind Ambiente genug.

Provokante Einweisung
Bachmann bezieht auch die wenig bekannten Nachfolgestücke in die pausenlosen zweieinviertel Stunden ein. Diese Einweisung in ein Stück Theatergeschichte ist verdienstvoll, obwohl „Ubu Hahnrei“ der schwächste der drei Teile ist. Die Privatkalamitäten des Monsterpaars halten zwar provokant gegen den bürgerlichen Ehebegriff. Gewisse Substanzuntiefen lassen sich nicht so leicht weginszenieren. Bachmann versucht es, indem er dem mittlerweile erweiterten Ensemble Gesangsübungen auferlegt. Die gelingen zwar gut, doch weiß der Zuschauer mitunter nicht, was ihm mitgeteilt werden soll.

Lesen Sie auch:
Machtgier und niedere Instinkte machen ihn zum Mörder: „König Ubu“ Stefanie Reinsperger ...
Burg zeigt „König Ubu“
Ein frühes Skandalstück als Urschrei der Moderne
16.10.2026

Aufregend hingegen dann Teil drei, „Ubu in Ketten“. Das Paar, vollgefressen und der Macht überdrüssig, meldet sich selbst zu Sklavendiensten auf die Galeere, findet aber keine Erlösung. Hier nimmt Jarry Orwells „Freiheit ist Sklaverei“ aus „1984“ vorweg.

Martin Schwab, Stefanie Dvorak, Gunther Eckes, Tilman Tuppy, Justus Balamohan Maier und Aaron Blanck verrichten gekonnt wie aufopfernd Hilfsdienste.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
17.10.2026 10:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.568 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.283 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
84.738 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
725 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
627 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Kultur
Burgtheater-Premiere
Virtuose Clownerie und das Kindergartenmonster Ubu
Im „Krone“-Gespräch
Anda Morts: Profunder Beobachter des Alltags
Sopran Ambur Braid
Von der Eishockey-Arena auf die große Opernbühne
50.000 Besuche
herbst-Bilanz: „Mehr mutige zeitgenössische Kunst“
Burg zeigt „König Ubu“
Ein frühes Skandalstück als Urschrei der Moderne
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf