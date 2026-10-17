ÖFB-Analyse – und eine „versteckte“ Botschaft?

Die Outfit-Farbe als versteckte Botschaft? „Nein!“, stellen Ulrike Kriegler und Peter Stöger klar. Das dynamische Paar war bei der großen Sporthilfe-Gala in Wien zu Gast. Mit sportkrone.at haben sie dabei allerdings nicht nur über etwaige, geheime Hinweise gesprochen, sondern auch über das sportliche Geschehen. So gab es etwa eine Analyse der Auftritte des ÖFB-Teams.