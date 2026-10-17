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Verletzte sich am Bein

Tourist aus Fernost trug am Gletscher Turnschuhe

Oberösterreich
17.10.2026 11:00
Der verletzte Mann wurde von der Flugpolizei mittels Taubergung ins Tal gebracht. (Symbolbild)
Der verletzte Mann wurde von der Flugpolizei mittels Taubergung ins Tal gebracht. (Symbolbild)(Bild: Fotokerschi / Rauscher David)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Gletscherbesichtigung hatte sich ein 31-jähriger Südkoreaner aus Busan wohl anders vorgestellt! Der Tourist war mit der Seilbahn auf den Krippenstein in OÖ gefahren und dort herumspaziert. Allerdings ging er zu weit, hatte nur Turnschuhe an und zog sich eine Verletzung zu. Schließlich wurde er mit dem Helikopter ins Tal geflogen.

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Ein 31-jähriger Tourist aus Südkorea wollte am Nachmittag des 16. Oktober 2026 den Hallstätter Gletscher am Dachsteinplateau besichtigen. Dazu fuhr er mit der Seilbahn auf den Krippenstein und wanderte über den Trägerweg Richtung Eissee. Als er sich nordwestlich des Taubenkogels befand, setzte er einen Notruf ab, konnte seine Probleme jedoch nicht mitteilen.

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Mehrere Telefonate nötig
Erst nach mehreren Telefonaten wurde klar, dass er Probleme mit dem Sprunggelenk habe und er den Rückweg nicht mehr vor Einsetzen der Dunkelheit bewältigen könne. Der Mann führte keinerlei alpine Ausrüstung mit und spazierte mit leichten Turnschuhen herum. Um eine nächtliche Suchaktion zu verhindern, wurde die Flugpolizei alarmiert. Dies konnte den Mann aufnehmen und am kurzen Tau ins Tal fliegen.

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