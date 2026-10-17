Tourist aus Fernost trug am Gletscher Turnschuhe

Die Gletscherbesichtigung hatte sich ein 31-jähriger Südkoreaner aus Busan wohl anders vorgestellt! Der Tourist war mit der Seilbahn auf den Krippenstein in OÖ gefahren und dort herumspaziert. Allerdings ging er zu weit, hatte nur Turnschuhe an und zog sich eine Verletzung zu. Schließlich wurde er mit dem Helikopter ins Tal geflogen.