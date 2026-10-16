herbst-Bilanz: „Mehr mutige zeitgenössische Kunst“

„Sehr zufreiden und stolz“ ist Intendantin Ekaterina Degot über den heurigen herbst. „Bei manchen Veranstaltungen war der Andrang so groß, dass er den Rahmen gesprengt hat“, sagt sie. Mehr als 50.000 Besuche habe man bei mehr als 400 Veranstaltungen verzeichnet. „Der herbst ist bekannt, zukünftige Kunststars zu entdecken. Das ist auch heuer gelungen“, ist Degot sich sicher. Zahlreiche Arbeiten würden demnächst in anderen europäischen Städten gezeigt.