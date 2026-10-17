Ordi-Assistentinnen frustiert: Bangen um mehr Geld

„Dieser Beruf ist ein Garant für Altersarmut!“, ärgert sich Frau E. Sie ist eine von rund 3600 Ordinationsassistentinnen in der Steiermark. Der Job wird vorwiegend von Frauen ausgeübt. Ohne sie würden Praxen bei Ärztinnen und Ärzten nicht funktionieren, Telefonanrufe nicht beantwortet werden, die Administration brachliegen, Patientenbetreuung fehlen, weniger Blutabnahmen stattfinden.