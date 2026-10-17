Uni-Budgets: Jetzt schlagen auch Länder Alarm

Genau hier sehen die beiden Landeshauptleute das Problem. Werden an den Medizinischen Universitäten Stellen gestrichen, entstehen Versorgungslücken in den Krankenhäusern. Und diese könnten die Länder nicht einfach auffangen. „Eine weitere Verschiebung der finanziellen Verantwortung vom Bund auf die Länder ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel“, stellen die Landeshauptmänner unmissverständlich klar. Denn die Länder finanzieren ihre Krankenanstalten bereits mit erheblichen Mitteln. Steigende Kosten, Personalmangel und der wachsende Bedarf an medizinischer Versorgung setzen sie zusätzlich unter Druck. Nun befürchten sie, dass der Bund bei den Universitäten spart und die Länder anschließend für die Folgen aufkommen müssen.