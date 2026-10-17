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Welttournee 2027

Kultband U2: Heiße Gerüchte um Megakonzert in Wien

Musik
17.10.2026 11:06
Die Band U2 feierte heuer ihr 50-jähriges Bestehen und veröffentlicht Ende November das neue ...
Die Band U2 feierte heuer ihr 50-jähriges Bestehen und veröffentlicht Ende November das neue Album „Carnaval de Luz“. Von links: The Edge, Larry Mullen Jr., Adam Clayton und Bono.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/FRANK MICELOTTA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die irische Rockband U2 geht 2027 wieder auf große Welttournee. Die ersten Konzerte in Mexiko, Brasilien und Argentinien stehen bereits fest, die geplanten Auftritte in Europa sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Dabei gibt‘s auch heiße Gerüchte um den Standort Wien ...

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Mit Frontmann Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. kehrt die irische Band auf die große Bühne zurück. Die Tour trägt den Titel „The Greatest Show on Earth“ – wie auch die bereits veröffentlichte neue Single der Band.

Erstes Album seit neun Jahren
Die Tour begleitet das neue Album „Carnaval De Luz“, das am 13. November erscheinen soll. Es ist das erste Album mit ausschließlich neuem Songmaterial seit 2017. Darauf finden sich auch musikalische Kooperationen mit Rosalía und der verstorbenen Dolly Parton. 

„The Greatest Show on Earth“: Das offizielle Musikvideo wurde von Anton Corbijn gedreht

Sechs Termine stehen schon fest
Den Auftakt der Welttournee macht Mexiko-Stadt mit zwei Konzerten am 23. und 26. Februar 2027. Im März folgen zwei Auftritte in São Paulo am 10. und 12. März sowie zwei Shows in Buenos Aires am 23. und 25. März.  Als Vorgruppe ist der US-Musiker Beck mit dabei. Der Vorverkauf über U2.com beginnt gestaffelt am 19. und 20. Oktober. Der allgemeine Verkauf startet am 22. Oktober für São Paulo und Buenos Aires sowie am 23. Oktober für Mexiko-Stadt.

U2: Österreich-Comeback nach 17 Jahren?
Laut der Tourankündigung sollen weitere Termine für Europa und Nordamerika in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Auch Konzerte in Irland sind in Planung. Ob und wann U2 auch in Österreich auftreten könnten, ist noch offen. Aufregung gab es vor wenigen Tagen, als die angeblichen Europa-Tourdaten geleakt wurden und im Internet die Runde machten. Demnach soll U2 am 6. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion gastieren. Der Leak ist inzwischen aber wieder verschwunden. Die heimischen U2-Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben, ob ihre Musikstars tatsächlich nach Österreich kommen. Sechs Mal gastierte die Band bisher in der Alpenrepublik, das letzte Mal im Jahr 2010. 

Bisherige U2-Konzerte in Österreich

  • 24.5.1992: Wiener Donauinsel (Zoo TV Tour – Leg 2)
  • 16.8.1997: Flugfeld Wiener Neustadt (Popmart Tour – Leg 2
  • 26.7.2001: Wiener Stadthalle (Elevation Tour – Leg 2)
  • 27.7.2001: Wiener Stadthalle ((Elevation Tour – Leg 2)
  • 2.7.2005: Wiener Ernst-Happel-Stadion (Vertigo Tour – Leg 2 (Europa)
  • 30.8.2010: Wiener Ernst-Happel-Stadion (360° Tour – Leg 3 

Auch die neue Single „Silencio“ wurde bereits veröffentlicht:

Am 25. September feierte die Band ihr 50-jähriges Bestehen. Damals, am 25. September 1976, jammten Sänger Bono, Gitarrist The Edge, Drummer Larry Mullen Jr. und Bassist Adam Clayton zum ersten Mal – in Mullens Küche.

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„Die wildeste U2-Aufnahme seit Jahren“
Bono beschreibt laut dem Musikmagazin „Rolling Stone“ das neue Album als „anarchisch“, Clayton sprach von „einer außergewöhnlichen Sammlung von Songs“. Außerdem enthält es letzte Gesangsdarbietungen von Dolly Parton (Song „Torn“). Produziert wurden die zwölf neuen Titel von Garret „Jacknife“ Lee, an einigen Liedern schrieb Brian Eno mit. Der Opener „Go (Carnaval de Luz)“ soll von der Band Suicide beeinflusst sein. „Die wildeste U2-Aufnahme seit Jahren“, schreibt der „Rolling Stone“.

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