Kultband U2: Heiße Gerüchte um Megakonzert in Wien

U2: Österreich-Comeback nach 17 Jahren?

Laut der Tourankündigung sollen weitere Termine für Europa und Nordamerika in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Auch Konzerte in Irland sind in Planung. Ob und wann U2 auch in Österreich auftreten könnten, ist noch offen. Aufregung gab es vor wenigen Tagen, als die angeblichen Europa-Tourdaten geleakt wurden und im Internet die Runde machten. Demnach soll U2 am 6. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion gastieren. Der Leak ist inzwischen aber wieder verschwunden. Die heimischen U2-Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben, ob ihre Musikstars tatsächlich nach Österreich kommen. Sechs Mal gastierte die Band bisher in der Alpenrepublik, das letzte Mal im Jahr 2010.