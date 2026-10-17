Triathlet Lukas Pertl in Peking Neunter

Der österreichische Triathlet Lukas Pertl hat sein viertes Top-10-Ergebnis in dieser Saison im Weltcup erreicht. Bei kühlen und regnerischen Bedingungen kam der Salzburger über die olympische Distanz von 1.500 m Schwimmen, 42 km Radfahren und 10 km Laufen am Samstag in Peking/Yanqi Lake auf Platz neun.