Wo Sport-Gigant jetzt in Österreich am Start ist

Im Sporthandel ist viel in Bewegung. Während Hervis diese Woche angekündigt hat, weiter drastisch Filialen in Österreich schließen zu wollen, ist ein der größten Sportartikelhändler der Welt in der Alpenrepublik auf Expansionskurs.
Mit über 15 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 105.000 Beschäftigten gehört der in Frankreich gegründete Sportartikelherstellers und -händlers Decathlon weltweit zu den größten Playern in der Branche. Der Konzern wächst in Österreich weiter und eröffnete am Freitag seine mittlerweile achte Filiale im Land. Es ist dies die erste Niederlassung in Westösterreich. Sie befindet sich im Greif-Center in Innsbruck.
Land der Bergsportfans
Riesiges Angebot und Kampfpreise – das ist das Konzept von Decathlon. „Sportausrüstung muss nicht teuer sein. Mit unseren selbst entwickelten Eigenmarken können wir die passende Ausrüstung für zahlreiche Sportarten anbieten“, sagt Österreich-Geschäftsführerin Ana Aguilo. Tirol sei ein wichtiger und interessanter Markt, betont die Decathlon-Chefin: „Tirol und Innsbruck sind eng mit den Bergen verbunden, Sport und Bewegung spielen für viele eine wichtige Rolle. Umso mehr freuen wir uns, nun auch im Westen Österreichs vertreten zu sein.“
Bei der Eröffnung wurde die neue Filiale des Sport-Giganten gestürmt. 2300 Quadratmeter werden bespielt. Das Sortiment werde gezielt auf die Region abgestimmt, heißt es. Dementsprechend breit ist das Angebot für Outdoor- und Alpinsportarten.
Nächste Neueröffnung in Wien
Die Filiale in Innsbruck ist bereits die zweite Decathlon-Eröffnung in diesem Jahr, nach dem Store im Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße im Mai. Und der Expansionskurs geht laut Unternehmen weiter: Als Nächstes folgt demnach eine Filiale in Wien-Floridsdorf. Aguilo: „Österreich ist für uns ein Markt mit großem Potenzial. Die Eröffnung in Innsbruck ist für uns ein wichtiger Schritt, mit Floridsdorf folgt schon bald der nächste.“
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