Wo Sport-Gigant jetzt in Österreich am Start ist

Nächste Neueröffnung in Wien

Die Filiale in Innsbruck ist bereits die zweite Decathlon-Eröffnung in diesem Jahr, nach dem Store im Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße im Mai. Und der Expansionskurs geht laut Unternehmen weiter: Als Nächstes folgt demnach eine Filiale in Wien-Floridsdorf. Aguilo: „Österreich ist für uns ein Markt mit großem Potenzial. Die Eröffnung in Innsbruck ist für uns ein wichtiger Schritt, mit Floridsdorf folgt schon bald der nächste.“