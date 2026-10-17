Austria alarmiert: „So gewinnst du kein Spiel“

So wartet man auf den Befreiungsschlag, vielleicht sogar auf eine Siegesserie, die alles auch für Helm wieder deutlich ruhiger machen würde. Aber wer kann der Dosenöffner sein? Neben Fischer und Hettwer vor allem Johannes Eggestein. Der Deutsche hat aber in seinen bisher 578 Ligaminuten in dieser Saison noch nicht getroffen. Ansonsten darf man auf einen Geniestreich von Sanel Saljic, einen südkoreanischen Lee-„Hammer“ oder kopfballstarke Verteidiger wie Johannes Handl oder Ibrahim Buhari hoffen.