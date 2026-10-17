Feuerwehr barg umgestürzten Wohnwagen-Anhänger

Mit vier Fahrzeugen im Eiltempo zu einem Verkehrsunfall ging es für die Freiwillige Feuerwehr aus Schwarzach im Pongau (Salzburg) am Freitagabend auf die Pinzgauer Straße (B311). Dort war ein Wohnwagen-Anhänger umgekippt, den es zu bergen galt.
Alarmiert wurden die Florianis um 17.22 Uhr mittels Piepser. Vor Ort wurden zuerst der Verkehr geregelt und die Unfallstelle abgesichert. Mit vereinten Kräften stellten die Feuerwehrleute den Anhänger im Anschluss wieder auf die Räder.
Der Anhänger war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Details zur Unfallursache standen vorerst nicht fest.
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