Ein frühes Skandalstück als Urschrei der Moderne

Groteske Inszenierung

Und Picasso, der den grotesken Ubu besonders liebte, verehrte den jungen Rebellen so sehr, dass er nach Jarrys Tod dessen Browning-Revolver erwarb und die mit Platzpatronen geladene Waffe immer bei sich trug und damit – metaphorisch – „auf Spießer, Kritiker und Menschen schoss, die ihn nach der Bedeutung seiner Bilder fragten“. Gegen Ende seines Lebens identifizierte sich Jarry so sehr mit der Figur, dass er mit „Ubu“ unterzeichnete und in einer „Ubuthek“, einer grotesk inszenierten Wohnung, lebte.