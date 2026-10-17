„Unfair“: Geht der Plan der F1 nach hinten los?

Kluft wächst

Laut Perez gebe es bei der Regel allerdings ein Problem. „Wir sind ganz offensichtlich ein neuer, kleiner Rennstall. Und ich glaube, dass die Budget-Obergrenze in diesen Tagen für die kleineren F1-Teams unfair ist“, meinte der Cadillac-Pilot in Singapur. Bei Red Bull Racing habe es nie Probleme mit der Kostengrenze gegeben, da das Team auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen konnte – anders als bei neuen Rennställen. „Wenn du in einem kleineren Team bist, dann wird viel mehr Geld ausgegeben, weil die Methoden nicht so klar und die Effizienz entsprechend geringer ist. Deshalb sorgt der Budgetdeckel dafür, dass die Unterschiede größer werden, anstatt die gewünschte Wirkung zu zeigen, die Leistungsdichte zwischen den Kleinen und Großen zu stärken“, so Perez.