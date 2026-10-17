Latein unnötig, Lesen ebenso

ANDERERSEITS zeigt beispielsweise das Jus-Studium, wie unverzichtbar Latein und die damit verbundenen Kenntnisse der römischen Geschichte für ein tieferes Verständnis des Faches sind. Nahezu alle Grundprinzipien unseres Rechtssystems kommen bekanntlich aus dem Römischen Recht. Und ähnlich verhält es sich mit der Medizin, stammen die Wurzeln unserer Heilkunst doch aus der Antike. Und überhaupt sollte Latein als tausendjährige Sprache der abendländischen Wissenschaft zu jeder akademischen Bildung gehören.