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„Alte Liebe“: Ab 23. Oktober im Kino

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17.10.2026 10:13
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Von Sponsoring

Am 23. Oktober startet in den Kinos eine Liebesgeschichte über zwei Menschen, die nach vierzig Jahren Ehe die alte Liebe noch einmal entflammen wollen. Mit der „Krone“ haben Sie die Chance auf Kinotickets für den Film „Alte Liebe“ von Andreas Dresen.

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Seit seiner Pensionierung meckert Harry (Joachim Król) nur noch rum, trinkt Weizenbier und pflegt seinen Rittersporn. Findet Lore (Dagmar Manzel). Sie klammert sich an ihren Job als Bibliothekarin, organisiert peinliche Lesungen und verehrt ihre Dichter wie Propheten. Findet Harry. Für ein altes Ehepaar reden die beiden erstaunlich viel – und meinen doch meistens etwas anderes. Als Tochter Julia zum dritten Mal heiraten will, ist der Streit programmiert und doch nur die Spitze des Eisbergs.

(Bild: Foto: Conny Klein © Coypright: Kordes und Kordes Film / Pandora Film)
(Bild: Foto: Frédéric Batier © Coypright: Kordes und Kordes Film / Pandora Film)
(Bild: Foto: Frédéric Batier © Coypright: Kordes und Kordes Film / Pandora Film)
(Bild: Foto: Conny Klein © Coypright: Kordes und Kordes Film / Pandora Film)
(Bild: Foto: Conny Klein © Coypright: Kordes und Kordes Film / Pandora Film)
(Bild: Foto: Conny Klein © Coypright: Kordes und Kordes Film / Pandora Film)

In vierzig Jahren Ehe sammelt sich einiges an. Unter der Oberfläche brodelt es: unausgesprochene Fragen, alte Eifersucht, der Streit um Harrys Phlegma und um den Sinn eines Hochdruckreinigers. Während Harry seinen Garten hegt, träumt Lore von einem anderen Leben, von Reisen, von Aufbruch. Sie fühlt sich kraftlos und fragt sich immer dringlicher: War das schon alles? Welche Chancen hat sie verpasst? Ist es mit über sechzig zu spät für einen Neuanfang? Harry trinkt sein Bier, raucht, schweigt. Und bemerkt doch ihre Not.

(Bild: adobe stock – Hanser Verlag)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Filmstarts von „Alte Liebe“ 5x2 Kinogutscheine inkl. jeweils das gleichnamige Buch von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder (Hanser Verlag) zum Film. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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