Anda Morts: Profunder Beobachter des Alltags

Den Titel „Hektomatik“ kennt man hierzulande von der steirischen Kultband STS, wo er im Lied „Irgendwann bleib i dann dort“ verwendet wird. Kommt die Herleitung also von daher? „Wir haben verschiedenste Ideen durchgekaut und hören im Tourbus immer viel Austropop und der Teil wird so theatralisch gesungen. Das hat uns gefallen und bringt mich immer zum Lachen. Außerdem passt der Name sehr gut zum Album. Die Deutschen fangen damit nix an. Die glauben, wir hätten da in Österreich wieder ein Wort erfunden. Es waren auch alle dagegen, aber ich habe der Plattenfirma gesagt, sie können gerne selbst einen besseren Titel finden.“ Mittlerweile leben Anda Morts von der Musik, was nicht immer einfach ist. „Als ich nebenbei noch gearbeitet habe, war die Zukunft planbarer, aber auf der anderen Seite bin ich mein eigener Chef. Ich habe keine Berliner Businesstrotteln über mir, die mir erzählen, wie ich Dinge zu tun habe. Wir wachsen selbst in unsere Rolle und wissen, was gut für uns ist und was nicht.“ Und wenn alles mal zu viel wird, dann dreht Schneider einfach eine Runde in seinem Saab 900.