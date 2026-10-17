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Ließ sich nicht öffnen

Lenker (70) saß eine Stunde in eigenem E-Auto fest

Oberösterreich
17.10.2026 11:20
Polizei, Feuerwehr und Pannendienst war vor Ort.
Polizei, Feuerwehr und Pannendienst war vor Ort.(Bild: FF Axberg, Krone KREATIV)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Das gibt es auch nicht alle Tage: Ein Elektroauto eines insolventen Herstellers versagte den Dienst und ließ den Lenker nicht mehr hinaus. Der setzte verzweifelt eine eCall-Alarmierung ab, was die Polizei auf den Plan rief. Später kamen dann auch noch Feuerwehr und Pannendienst dazu.

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Dass die Feuerwehr anrücken muss, weil sich Kleinkinder im Auto einsperren, ist nicht ungewöhnlich. Dass aber der Fahrer in seinem eigenen Pkw festsitzt, schon. So geschehen in Kirchberg-Thening: Ein 70-jähriger Ortsansässiger konnte sein Elektroauto Fisker Ocean nicht verlassen, da sich die Türen nicht öffnen ließen. Weil der 70-Jährige kein Handy bei sich hatte, löste er eine eCall-Alarmierung aus.

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