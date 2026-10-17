Lenker (70) saß eine Stunde in eigenem E-Auto fest

Dass die Feuerwehr anrücken muss, weil sich Kleinkinder im Auto einsperren, ist nicht ungewöhnlich. Dass aber der Fahrer in seinem eigenen Pkw festsitzt, schon. So geschehen in Kirchberg-Thening: Ein 70-jähriger Ortsansässiger konnte sein Elektroauto Fisker Ocean nicht verlassen, da sich die Türen nicht öffnen ließen. Weil der 70-Jährige kein Handy bei sich hatte, löste er eine eCall-Alarmierung aus.