Lenker (70) saß eine Stunde in eigenem E-Auto fest

Das gibt es auch nicht alle Tage: Ein Elektroauto eines insolventen Herstellers versagte den Dienst und ließ den Lenker nicht mehr hinaus. Der setzte verzweifelt eine eCall-Alarmierung ab, was die Polizei auf den Plan rief. Später kamen dann auch noch Feuerwehr und Pannendienst dazu.
Dass die Feuerwehr anrücken muss, weil sich Kleinkinder im Auto einsperren, ist nicht ungewöhnlich. Dass aber der Fahrer in seinem eigenen Pkw festsitzt, schon. So geschehen in Kirchberg-Thening: Ein 70-jähriger Ortsansässiger konnte sein Elektroauto Fisker Ocean nicht verlassen, da sich die Türen nicht öffnen ließen. Weil der 70-Jährige kein Handy bei sich hatte, löste er eine eCall-Alarmierung aus.
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