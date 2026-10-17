Wiener Wurstelprater wird jetzt zum Weltkulturerbe

„UNESCO-Anerkennung würdigt Wurstelprater im 260. Jubiläumsjahr“

Erste Glückwünsche kommen von oberster Stelle. Wiens Stadtchef Michael Ludwig zeigt sich hocherfreut über den Entscheid der UNESCO. „Der Wiener Wurstelprater ist ein unverwechselbares Wahrzeichen unserer Stadt. Die UNESCO-Anerkennung freut mich besonders, weil sie seine kulturelle Bedeutung sichtbar macht und im 260. Jubiläumsjahr ein starkes Zeichen für seinen Stellenwert in Wien setzt“, betont Ludwig. Ludwig dankt dem Praterverband für die Einreichung bei der UNESCO sowie allen, die den Wurstelprater über Generationen hinweg mit großem Engagement lebendig halten.