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Besondere Auszeichnung

Wiener Wurstelprater wird jetzt zum Weltkulturerbe

Wien
17.10.2026 10:00
Der Volksprater, auch Wurstelprater genannt, liegt zwischen der Hauptallee und der ...
Der Volksprater, auch Wurstelprater genannt, liegt zwischen der Hauptallee und der Ausstellungsstraße, und ist aus Wien nicht mehr wegzudenken. Das Areal ist in etwa 6.000.000 Quadratmeter groß.(Bild: Monsieur Sky)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die österreichische UNESCO-Kommission hat bekannt gegeben, dass das Element „Wiener Wurstelpraterkultur“ in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen wird.

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Schon seit 260 Jahren verbindet der Prater Tradition, Lebensfreude und Wiener Lebensgefühl. Als Ort der Begegnung prägt er das Stadtbild und begeistert Generationen von Wienern ebenso wie Gäste aus aller Welt. Nun gibt es dafür eine besondere Auszeichnung. 

Im Wurstelprater gibt es über 250 Attraktionen und Fahrgeschäfte.
Im Wurstelprater gibt es über 250 Attraktionen und Fahrgeschäfte.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
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Nun ist es soweit – die ‘Wiener Wurstelpraterkultur‘ ist immaterielles Kulturerbe. Das macht uns unglaublich stolz.

Praterverbandspräsidentin Silvia Lang

Bild: Martin A. Jöchl

„Seit 260 Jahren erhalten die Familienbetriebe des Wiener Wurstelpraters die Tradition, die Kultur und die einzigartige Atmosphäre dieses besonderen Ortes am Leben. Sie geben ihre Erfahrungen von Generation zu Generation weiter. Der Wiener Praterverband hat sich mit dem Antrag bei der österreichischen UNESCO-Kommission dafür eingesetzt, dass dieses wertvolle Wissen gewürdigt wird“, so die Präsidentin des Wiener Praterverbandes, Silvia Lang, in einer ersten Stellungnahme.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig freut sich über die besondere Auszeichnung.
Auch Bürgermeister Michael Ludwig freut sich über die besondere Auszeichnung.(Bild: Christian JOBST)

„UNESCO-Anerkennung würdigt Wurstelprater im 260. Jubiläumsjahr
Erste Glückwünsche kommen von oberster Stelle. Wiens Stadtchef Michael Ludwig zeigt sich hocherfreut über den Entscheid der UNESCO. „Der Wiener Wurstelprater ist ein unverwechselbares Wahrzeichen unserer Stadt. Die UNESCO-Anerkennung freut mich besonders, weil sie seine kulturelle Bedeutung sichtbar macht und im 260. Jubiläumsjahr ein starkes Zeichen für seinen Stellenwert in Wien setzt“, betont Ludwig. Ludwig dankt dem Praterverband für die Einreichung bei der UNESCO sowie allen, die den Wurstelprater über Generationen hinweg mit großem Engagement lebendig halten.

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Zu den wichtigsten Elementen des immateriellen Kulturerbes der UNESCO mit Bezug zu Wien zählen übrigens die Wiener Kaffeehauskultur, die Wiener Würstelstandkultur oder die klassische Reitkunst und Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule – Teil der repräsentativen internationalen UNESCO-Liste.

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