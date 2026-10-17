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Zwischen Himmel & Erde

Müssen wir uns wieder vor der Pest fürchten?

Vorarlberg
17.10.2026 10:00
Mindestens ein Todesfall in einem Pest-Labor im russischen Irkutsk hat weltweit für Schlagzeilen ...
Mindestens ein Todesfall in einem Pest-Labor im russischen Irkutsk hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Grund zur Panik besteht allerdings nicht.(Bild: Irkutsker Forschungsinstituts für Pestbekämpfung Sibiriens)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Die Pest wütet wieder, wie zuletzt diversen Medien zu entnehmen war. Kehrt die alte Seuche zurück? „Sie war nie weg“, sagt „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr. Angst hat er aber dennoch keine.

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Vor etwa 40 Jahren gab es auf der Lindauer Nobelpreisträgertagung einen Vortrag über die Ausrottung der Pocken im Jahre 1980. Dazu geführt hat ein weltweites Impfprogramm. Aber das war, so wurde erklärt, nur die halbe Wahrheit. Denn besonders hilfreich für das Programm waren die äußeren Anzeichen, nämlich der charakteristische Ausschlag. Es genügte, in jeder beliebigen Weltgegend ohne große Sprachkenntnisse das Foto eines Pockenkranken vorzuzeigen – und buchstäblich jeder wusste, was gemeint war. Auf diese Weise wurde im Sudan der letzte Pockenkranke aufgespürt, nach meiner Erinnerung war es ein Koch. Ein überwältigender Sieg der modernen Medizin!

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