Brandalarm: Auto fängt während Fahrt Feuer!

Gefährliche Szenen haben sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Slowenien ereignet. Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten, die Aufmerksamkeit eines Lenkers zu gewinnen. Dessen Auto fing während der Fahrt plötzlich zu brennen an. Als der Fahrer bemerkte, dass er gemeint war, hielt er den Wagen sofort an.