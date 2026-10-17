Brandalarm: Auto fängt während Fahrt Feuer!

Horrorszenen spielten sich Samstagnacht auf der Karawankenautobahn A11 in Kärnten ab. Ein Auto hatte während der Fahrt zu brennen begonnen. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten, den Lenker darauf aufmerksam zu machen.
Gefährliche Szenen haben sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Slowenien ereignet. Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten, die Aufmerksamkeit eines Lenkers zu gewinnen. Dessen Auto fing während der Fahrt plötzlich zu brennen an. Als der Fahrer bemerkte, dass er gemeint war, hielt er den Wagen sofort an.
„Das Auto konnte noch vor der Einfahrt in den Karawankentunnel gestoppt werden“, berichtet die Polizei. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert und der Brand gelöscht. Personen wurden zum Glück keine verletzt.
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