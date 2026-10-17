Miedler und Oberleitner in Shanghai im Finale

Die österreichischen Davis-Cup-Spieler Lucas Miedler und Neil Oberleitner dürfen sich trotz einer noch letzten Aufgabe in China bereits über einen großen Erfolg freuen. Das neu formierte österreichische Tennis-Doppel erreichte das Finale beim ATP-Masters-1000 in Shanghai. Das Duo setzte sich in der Vorschlussrunde nach 1:15 Stunden gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner 7:5,6:3 durch. Im Finale am Sonntag warten Francisco Cabral (POR) und JJ Tracy (USA).
„Es war ein nervenaufreibendes Match. Wir sind nicht so gut gestartet, waren mit einem Break hinten. Aber das sind wir schon gewöhnt, wir sind ruhig geblieben und konnten das Rebreak machen. Ab dem Zeitpunkt waren wir das bessere Team, konnten unser Spiel gut durchziehen und den Schwung in den zweiten Satz mitnehmen“, sagte Oberleitner. Auch wenn es im zweiten Satz zwischendurch eng wurde, so wurden die Chancen genützt. „Hoffen wir, dass wir im Finale noch einmal eine gute Leistung bringen“, meinte Miedler.
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