Papst appelliert an Putin: Waffenruhe!

Trotz positiver Befunde weiterhin Sorge um Papst

Trotz der positiven medizinischen Meldungen bleibt die Sorge um den Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts bestehen. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin äußerte sich am Freitag vor Journalisten vorsichtig: „Ich bin weiterhin besorgt.“ Ob Leo XIV. am Sonntag das traditionelle Angelus-Gebet sprechen kann, hängt nach Angaben Parolins vom Verlauf der Genesung ab. Sollte sich der Zustand des Papstes bis zum Wochenende weiter verbessern, könne er das Gebet möglicherweise vom Balkon des Gemelli-Krankenhauses aus sprechen.