Von der Eishockey-Arena auf die große Opernbühne

Haben Sie keine Angst sich die Stimme zu ruinieren? Man sieht so viele großartige Sängerinnen kommen und schnell wieder gehen …

Das Einzige, was mich ruinieren könnte, ist wahrscheinlich die Elektra. Aber ich bin sehr vorsichtig. Ich arbeite auch nicht so viel wie viele andere Sängerinnen. Ich nehme mir jedes Jahr zwei Monate frei. Zu Hause in Kanada zu sein ist wichtig, und sich auszuruhen. Ich achte sehr darauf, wie viel ich fliege. Stress spielt eine große Rolle, warum Menschen ihre Stimme verlieren. Ich bin 43, also ist der Zeitpunkt für alles genau richtig.