Eine junge Stimme gegen das Vergessen im Nest

Der russische Komponist Grigori Frid hat das Tagebuch 1969 zu einem Monodram verarbeitet, einer Oper für eine einzelne Sängerin. Für das Nest, die junge Spielstätte der Wiener Staatsoper, hat Regisseur David Bösch aus diesem persönlichen Porträt in 21 Episoden eine sogenannte „Graphic Opera“ entwickelt, eine Mischung aus Live-Spiel, Film, Animationen und Projektionen. Er zeigt Anne Frank dabei weniger als historische Ikone, sondern als junge Frau mit Träumen, Ängsten und Zukunftsplänen.